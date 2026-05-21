POL-DA: Pfungstadt: Baustelle im Visier Krimineller
Zeugen gesucht
Pfungstadt (ots)
Zwischen Dienstag (19.5.), 17 Uhr, und Mittwochmorgen (20.5.), 7.30 Uhr, nahmen bislang unbekannte Täter eine Baustelle in der Bahnhofstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Unbekannten Zugang in die Baustelle und entwendeten dort gewaltsam mehrere Meter Stromkabel. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro.
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