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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Baustelle im Visier Krimineller
Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots)

Zwischen Dienstag (19.5.), 17 Uhr, und Mittwochmorgen (20.5.), 7.30 Uhr, nahmen bislang unbekannte Täter eine Baustelle in der Bahnhofstraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Unbekannten Zugang in die Baustelle und entwendeten dort gewaltsam mehrere Meter Stromkabel. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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