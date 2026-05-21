Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Kabeldiebe auf Baustelle/Wer hat etwas bemerkt?

Kelsterbach (ots)

Eine Baustelle im Langer Kornweg geriet in der Zeit zwischen Dienstagvormittag (19.05.) und Mittwochnachmittag (20.05.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter entwendeten aus einer dortigen Tiefgarage rund 100 Meter Kupferkabel. Der Schaden beläuft sich nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kelsterbach unter der Rufnummer 06107/7198-0.

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