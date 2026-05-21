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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Neustadt: Motorroller entwendet/Zeugen gesucht

Breuberg (ots)

Zwei Unbekannte entwendeten am Mittwochabend (20.05.), einen in der Industriestraße abgestellten Motorroller. Das orangefarbene motorisierte Zweirad vom Hersteller Piaggio mit grauem Helmkoffer war zuvor in einem Schuppen eines dortigen Mehrfamilienhauses abgestellt.

Von einem Zeugen wurden gegen 20.30 Uhr im Bereich "Am Alten Sägewerk" zwei Tatverdächtige mit dem Roller bemerkt, den sie vermutlich kurzgeschlossen hatten. Die Flüchtigen waren 14 bis 20 Jahre alt und hatten ein südländisches Erscheinungsbild. Einer von ihnen war 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank und trug ein helles Oberteil und eine dunkle Hose. Sein Begleiter ist 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er war mit einem hell/dunkel gestreiften Oberteil und ebenfalls dunkler Hose bekleidet.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zum Verbleib des Motorrollers, werden gebeten, mit der Polizeistation in Höchst unter der Rufnummer 06163/941-0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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