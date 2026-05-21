Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Raub mit Ansage

Vorläufige Festnahme eines 45-Jährigen

Babenhausen (ots)

Nachdem sich am Mittwochabend (20.5.) ein Raub in Babenhausen zugetragen hat und im Anschluss der Täter geflüchtet ist, konnte ein 45-jähriger Tatverdächtiger letztlich gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Gegen 23 Uhr soll nach derzeitigem Ermittlungsstand der Täter ein Wettbüro im Erlochweg betreten, den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Er erbeutete mehrere Tausend Euro und flüchtete zunächst unerkannt in unbekannte Richtung. Im Rahmen umfangreicher Maßnahmen wurde bekannt, dass der Tatverdächtige bereits zur Mittagszeit das Wettbüro betreten hat und seinen geplanten Überfall angekündigt haben soll. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte den 45-Jährigen an seiner Wohnanschrift in Babenhausen und nahmen ihn vorläufig fest. Verletzt wurde hierbei niemand. Anschließend brachte ihn eine Polizeistreife ins Gewahrsam des Polizeipräsidium Südhessen. Ein Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille. Die Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese dauern noch an.

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