Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Versuchter Einbruch in Fischerhütte an der Diemel in Westheim
Marsberg (ots)
Im Zeitraum vom 28.03.2026 um 16:00 Uhr bis zum 29.03.2026 um 07:15 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in die Fischerhütte eines Angelvereins an der Diemel in Westheim einzubrechen. Der oder die Täter versuchten, die Eingangstür aufzubrechen. Als das misslang, versuchten sie, Teile der Außenwand abzureißen. Auch das misslang, sodass nur Sachschaden entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Marsberg unter 02992-90200-3711 zu melden.
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