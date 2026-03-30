POL-HSK: Versuchter Einbruch in Fischerhütte an der Diemel in Westheim

Olsberg (ots) - Im Zeitraum vom 28.03.2026 um 18:00 Uhr bis zum 29.03.2026 um 12:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Stadionstraße in Bigge ein. Der oder die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. Aus dem Gebäude entwendeten sie jedoch nichts. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden ...

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