Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Mobiltelefongeschäft in der Weststraße

Schmallenberg (ots)

Am 30.03.2026 um 04:00 Uhr löste der Einbruchalarm an einem Mobiltelefongeschäft in der Weststraße in Schmallenberg aus. Die sofort alarmierten Beamte der Polizeiwache Schmallenberg stellten fest, dass ein Fenster auf der Gebäuderückseite aufgebrochen war. Der oder die Täter hatten das Geschäft mit ihrer Beute bereits wieder verlassen. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Schmallenberg unter 02974-969400 zu melden.

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