Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Vereinsheim in der Stadionstraße

Olsberg (ots)

Im Zeitraum vom 28.03.2026 um 18:00 Uhr bis zum 29.03.2026 um 12:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Stadionstraße in Bigge ein. Der oder die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, um in das Gebäude zu gelangen. Aus dem Gebäude entwendeten sie jedoch nichts. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Brilon unter 02961-90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell