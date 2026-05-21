Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Fahrradcodierung der Polizei/Keine Anmeldung erforderlich

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Heppenheim (ots)

Am Dienstag, den 26. Mai, bietet die Polizei in der Zeit zwischen 12.00 und 16.00 Uhr eine Fahrradcodierung auf dem Gelände der Polizeistation in der Weiherhausstraße 21 an. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Zur Codierung ist der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich. Zudem wird gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

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