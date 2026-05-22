POL-DA: Lorsch: Wohnungseinbrecher haben Einfamilienhaus im Visier
Lorsch (ots)
Nach einem Einbruch hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Mittwoch (20.05.), in der Zeit zwischen 9.00 und 16.00 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Neckarstraße ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten Geld, einen Laptop und drei Kameras.
Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.
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