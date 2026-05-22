Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Randalierer leistet Widerstand/Zwei Polizisten verletzt

Erbach (ots)

Weil ein 30 Jahre alter Mann am Donnerstagabend (21.05.), gegen 22.30 Uhr, in Dorf-Erbach mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss andere Personen belästigte, wurde aufgrund seines Gesundheitszustands zunächst der Rettungsdienst gerufen. Gegenüber der Besatzung des Rettungswagens verhielt sich der 30-Jährige anschließend renitent, worauf auch die Polizei alarmiert wurde.

Der 30-Jährige musste anschließend von den Ordnungshütern für seine Behandlung fixiert werden und trat während des Transports ins Krankenhaus um sich. Im Rahmen des Einsatzes wurden zwei 30 und 41 Jahre alte Polizeibeamte leicht verletzt. Der 41-Jährige musste seinen Dienst anschließend einstellen. Auch der Randalierer zog sich leichte Blessuren zu. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten müssen. Der 30-Jährige verblieb zur weiteren Behandlung anschließend im Krankenhaus.

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