PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Randalierer leistet Widerstand/Zwei Polizisten verletzt

Erbach (ots)

Weil ein 30 Jahre alter Mann am Donnerstagabend (21.05.), gegen 22.30 Uhr, in Dorf-Erbach mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss andere Personen belästigte, wurde aufgrund seines Gesundheitszustands zunächst der Rettungsdienst gerufen. Gegenüber der Besatzung des Rettungswagens verhielt sich der 30-Jährige anschließend renitent, worauf auch die Polizei alarmiert wurde.

Der 30-Jährige musste anschließend von den Ordnungshütern für seine Behandlung fixiert werden und trat während des Transports ins Krankenhaus um sich. Im Rahmen des Einsatzes wurden zwei 30 und 41 Jahre alte Polizeibeamte leicht verletzt. Der 41-Jährige musste seinen Dienst anschließend einstellen. Auch der Randalierer zog sich leichte Blessuren zu. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten müssen. Der 30-Jährige verblieb zur weiteren Behandlung anschließend im Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 08:21

    POL-DA: Mörfelden: Einbruch in Wohnhaus

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Einbrecher haben in der Zeit zwischen Mittwochabend (20.05.) und Donnerstagvormittag (21.05.) ein Smartphone und Schmuck aus einem Haus in der Karlstraße gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die noch unbekannten Täter zuvor gewaltsam Zugang in die Wohnräume. Sie flüchteten anschließend mit ihrer Beute vom Tatort. Das Kommissariat 21/22 der Kripo in Rüsselsheim bittet ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 08:16

    POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Motorrad aus Garage gestohlen

    Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Eine schwarze Yamaha RE 40 wurde in der Albrecht-Dürer-Straße aus einer Garage gestohlen. Den Diebstahl bemerkte der Besitzer am Donnerstagnachmittag (21.05.) gegen 15.00 Uhr. An dem Kleinkraftrad waren das amtliche Kennzeichen GG-R 130 angebracht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Wer Hinweise zu dem Verbleib des Motorrades geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 08:10

    POL-DA: Lorsch: Wohnungseinbrecher haben Einfamilienhaus im Visier

    Lorsch (ots) - Nach einem Einbruch hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Mittwoch (20.05.), in der Zeit zwischen 9.00 und 16.00 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Neckarstraße ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten Geld, einen Laptop und drei Kameras. Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Heppenheim ist unter der Rufnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren