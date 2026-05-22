POL-DA: Mörfelden: Einbruch in Wohnhaus
Mörfelden-Walldorf (ots)
Einbrecher haben in der Zeit zwischen Mittwochabend (20.05.) und Donnerstagvormittag (21.05.) ein Smartphone und Schmuck aus einem Haus in der Karlstraße gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die noch unbekannten Täter zuvor gewaltsam Zugang in die Wohnräume. Sie flüchteten anschließend mit ihrer Beute vom Tatort.
Das Kommissariat 21/22 der Kripo in Rüsselsheim bittet unter der Telefonnummer 06142/6960 um Hinweise von Zeugen, die im dortigen Bereich etwas Verdächtiges beobachtet haben.
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