Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Baumaschinen und Werkzeug gestohlen

Zeugen gesucht

Roßdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Dienstagmittag (12.5.), 15 Uhr, und Donnerstagmorgen (21.5.), 7 Uhr, eine Baustelle in der Erbacher Straße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sie sich auf dem Gelände gewaltsam Zugang in einen Container. Sie durchsuchten ihn nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem mehrere Baugeräte sowie Werkzeug. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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