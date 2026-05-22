POL-DA: Roßdorf: Baumaschinen und Werkzeug gestohlen
Zeugen gesucht
Roßdorf (ots)
Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Dienstagmittag (12.5.), 15 Uhr, und Donnerstagmorgen (21.5.), 7 Uhr, eine Baustelle in der Erbacher Straße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sie sich auf dem Gelände gewaltsam Zugang in einen Container. Sie durchsuchten ihn nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem mehrere Baugeräte sowie Werkzeug. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite.
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