Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Einbruch in Sozialstation/Kripo sucht Zeugen

Bürstadt (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend (13.05.) und Freitagmorgen (15.05.) verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Sozialstation in der Rathausstraße. In Büros wurden anschließend mehrere Schränke aufgebrochen. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar aber nur ein Schlüssel.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

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