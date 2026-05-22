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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Einbruch in Sozialstation/Kripo sucht Zeugen

Bürstadt (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend (13.05.) und Freitagmorgen (15.05.) verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Sozialstation in der Rathausstraße. In Büros wurden anschließend mehrere Schränke aufgebrochen. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand offenbar aber nur ein Schlüssel.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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