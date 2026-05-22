Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Kriminelle erbeuten zwei Tonnen Buntmetall

Groß-Gerau (ots)

Das Gelände einer Firma in der Büttelborner Straße in Berkach geriet in der Nacht zum Freitag (22.05.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam über einen Zaun Zugang auf das Gelände und ließen dort anschließend rund zwei Tonnen Buntmetall mitgehen. Die Metalldiebe dürften vermutlich ein geeignetes Fahrzeug für den Abtransport der Beute genutzt haben. Der Wert des entwendeten Metalls beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

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