Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Betrügerischer Spendensammler erbeutet Bargeld bei Seniorin

Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Trickdieb am Donnerstagvormittag (21.5.) eine Seniorin um ihr Hab und Gut brachte, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand begab sich der Unbekannte gegen 10.30 auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Lagerstraße zu der Seniorin. Unter dem Vorwand Geld für "Taubstumme" zu sammeln, übergab ihm die Dame eine Spende. In einem unbeobachteten Moment schaffte es der Kriminelle nach aktuellen Erkenntnissen weiteres Bargeld aus dem Geldbeutel der Seniorin zu entwenden. Anschließend suchte er in unbekannte Richtung das Weite. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Der Unbekannte soll circa 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er soll schwarze längere Haare getragen haben und zum Tatzeitpunkt soll er schwarz gekleidet gewesen sein und ein Klemmbrett mit sich geführt haben. Laut Zeugenaussagen soll er ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

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