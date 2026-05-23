Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Kelsterbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kelsterbach (ots)

Am Freitag (22.05.) zwischen 21.30 und 22.45 Uhr beschädigte ein weißer Fiat beim Rangieren einen blauen Audi, der in der Frankfurter Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 2.000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, welches an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde.

Der Verkehrsunfall wurde offenbar durch einen Zeugen beobachtet, welcher einen Hinweiszettel an dem beschädigten Fahrzeug hinterlassen hat.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198-0 zu melden. Insbesondere die Person, welche den Hinweiszettel an dem beschädigten Fahrzeug hinterlassen hat, wird gebeten sich mit der Polizeistation Kelsterbach in Verbindung zu setzen.

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