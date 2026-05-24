Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Zeugen nach Unfallflucht im Rhein-Neckar-Zentrum gesucht

Viernheim (ots)

Am Samstag (23.6.) zwischen 15:00 Uhr - 16:20 Uhr kam es in Viernheim auf dem Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums vor dem Haupteingang Galeria Kaufhof zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde ein grauer Nissan Quashqai, welcher auf dem dortigen Parkplatz parkte, im Bereich der linken Heckstoßstange beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Es sind keine Informationen über den Verursacher bekannt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 zu melden.

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