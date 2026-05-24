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Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Bürstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bürstadt (ots)

Am Sonntag (24.05.) ereignete sich um 01:15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in 68642 Bürstadt-Bobstadt in der Frankensteinstraße Höhe Hausnummer 44. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen weißen Mazda 2. Bei dem Mazda wurde durch den Zusammenstoß der linke Außenspiegel, sowie die Fahrertür und der linke Kotflügel beschädigt. Hierbei entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2500,- Euro. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarz farbenen PKW handeln mit dem Teilkennzeichen HP-. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Weitere Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/8440-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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