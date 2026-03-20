Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand auf Balkon eines Mehrparteienhauses

Schifferstadt (ots)

Am Freitagvormittag, den 20.03.2026, gegen 10:00 Uhr, brach auf dem Balkon einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Klappengasse in Schifferstadt ein Brand aus. Durch die Feuerwehr konnte ein größeres Übergreifen der Flammen in das Wohnungsinnere sowie auf die weiteren Wohnungen des Hauses verhindert werden. Während der Löscharbeiten wurde das gesamte Wohnhaus geräumt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 40.000EUR. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für Rückfragen steht Ihnen der Kriminaldauerdienst Ludwigshafen unter 0621/963-23312 zur Verfügung.

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