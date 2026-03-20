PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand auf Balkon eines Mehrparteienhauses

Schifferstadt (ots)

Am Freitagvormittag, den 20.03.2026, gegen 10:00 Uhr, brach auf dem Balkon einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Klappengasse in Schifferstadt ein Brand aus. Durch die Feuerwehr konnte ein größeres Übergreifen der Flammen in das Wohnungsinnere sowie auf die weiteren Wohnungen des Hauses verhindert werden. Während der Löscharbeiten wurde das gesamte Wohnhaus geräumt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 40.000EUR. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für Rückfragen steht Ihnen der Kriminaldauerdienst Ludwigshafen unter 0621/963-23312 zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Nadine Wolf, Polizeiführerin vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 14:08

    POL-PPRP: Diebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19.03.2026/20.03.2926, zwischen 23:50 bis 0:20 Uhr) entwendeten Unbekannte einen Geldbeutel aus einem Opel Zafira. Der 70-jährige Geschädigte hatte sein Auto zuvor am rechten Fahrbahnrand am Londoner Ring geparkt. Seinen Geldbeutel hatte er auf dem Beifahrersitz liegen lassen. Als ihm dies kurze Zeit später auffiel, ging er nachsehen und bemerkte, dass die ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 14:07

    POL-PPRP: Versuchter Betrug durch Dienstleistung von Handwerkern

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (19.03.2026, gegen 10:30 Uhr) wurde in der Dietlindenstraße eine Seniorin vor ihrem Wohnhaus von mehreren unbekannten Männern angesprochen. Diese wollten sie davon überzeugen, neues Dämmmaterial auf ihr Carport zu legen, welches sie dann ohne Aufforderung taten. Der Mann der Geschädigten wurde darauf aufmerksam und ließ sich auf ein Geschäft mit den unbekannten Männern ein. Diese ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 14:05

    POL-PPRP: Verkehrsunfall in der Schwedlerstraße - 62-Jähriger leicht verletzt

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmitttag (19.03.2026, gegen 17:30 Uhr) kam es in der Schwedlerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Schwedlerstraße in Richtung Kopernikusstraße. Beim Versuch abzubiegen übersah er einen 62-jährigern Rollerfahrer, der im Einmündungsbereich Schwedlerstraße/Kopernikusstraße fuhr. Dadurch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren