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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DVS: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bischofsheim (ots)

Bischofsheim: Am Pfingstmontag (25.5.) ereignete sich gegen 16:30 Uhr im Bereich des Mainspitzdreiecks ein Verkehrsunfall. Ein 71 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Groß-Gerau wurde dabei derart verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Den ersten Ermittlungen zufolge, befuhr der Mann die Überleitung von der A60 aus Richtung Mainz kommend zur A671 in Richtung Wiesbaden. Aus bisher ungeklärten Gründen stürzte er im dortigen Kurvenbereich und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort stießen sowohl der Fahrer, wie auch sein Fahrzeug, gegen die Schutzplanke und blieben auf dem Seitenstreifen liegen. Ersthelfer, die Unmittelbar danach am Unfallort waren, wie auch der dazu gerufene Rettungsdienst, versuchten noch dem Mann zu helfen, jedoch ohne Erfolg. Für die Bergungsarbeiten musste der Autobahnabschnitt für die Dauer von etwa drei Stunden gesperrt werden. Die Polizeiautobahnstation Südhessen war mit zwei Streifen am Unglücksort und hat nun die Ermittlungen nach der genauen Unfallursache aufgenommen. Sie bittet mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06151/8756-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste
Polizeiautobahnstation Südhessen
Pupinweg 1
64295 Darmstadt
Stefan Launhardt
Telefon: 06151 / 8756-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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