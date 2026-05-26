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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Dach eines Firmengebäudes gerät in Brand

Bensheim (ots)

Ein Dachbrand in der Robert-Bosch-Straße Straße hat am Freitagnachmittag (22.05.) die Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gegen 16.00 Uhr brannte das Dach eines dortigen Firmengebäudes. Aus dem Dach schlugen Flammen und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Im Gebäude befanden sich keine Personen und es gab keine Verletzten. Der Brand wurde schließlich von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Für die Löscharbeiten war die Robert-Bosch-Straße bis zur Einmündung Amperestraße für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Das Kommissariat 10 aus Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob möglicherweise ein technischer Defekt der PV-Anlage auf dem Dach zum Brandausbruch geführt haben könnte. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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