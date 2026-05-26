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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Warenautomaten im Visier Krimineller/Wer kann Hinweise geben?

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (24.05.) gerieten sechs Warenautomaten in das Visier Krimineller. Die Automaten auf einem Betriebsgelände in der Ginsheimer Straße wurden gewaltsam aufgehebelt. Anschließend entwendeten die Täter aus vier der Automaten das darin befindliche Geld. In zwei Fällen gelangten die Unbekannten nicht an die Geldfächer. Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten sie zudem Schäden von mehreren tausend Euro an den Geräten.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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