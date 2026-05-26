POL-DA: Münster-Altheim: Lebensmittel und Bargeld erbeutet
Zeugen gesucht
Münster (ots)
Bislang unbekannte Kriminelle brachen nach derzeitigen Erkenntnissen am Freitag (22.5.), zwischen 8.30 und 16.30 Uhr, einen Snackautomaten in der Hauptstraße auf. Die Unbekannten öffneten gewaltsam den Automaten und entwendeten das darin enthaltene Bargeld sowie diverse Lebensmittel. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute unerkannt in unbekannte Richtung das Weite. Durch ihr Vorgehen hinterließen sie nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.
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