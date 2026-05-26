Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster-Altheim: Lebensmittel und Bargeld erbeutet

Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle brachen nach derzeitigen Erkenntnissen am Freitag (22.5.), zwischen 8.30 und 16.30 Uhr, einen Snackautomaten in der Hauptstraße auf. Die Unbekannten öffneten gewaltsam den Automaten und entwendeten das darin enthaltene Bargeld sowie diverse Lebensmittel. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute unerkannt in unbekannte Richtung das Weite. Durch ihr Vorgehen hinterließen sie nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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