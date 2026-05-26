POL-DA: Lampertheim: Festnahme nach versuchtem Einbruch in Kirche/Drei Jugendliche unter Tatverdacht
Lampertheim (ots)
Drei Jugendliche im Alter von 15 Jahren hatten am Samstagabend (23.05.), gegen 20.50 Uhr, offenbar keine guten Absichten, als sie eine Seitentür der Kirche "Mariä Verkündigung" in der Hagenstraße aufbrachen. Sie wurden hierbei von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei alarmierte. Die eingesetzten Beamten nahmen das Trio kurz darauf vorläufig fest.
Die drei Jugendlichen werden sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchtem besonders schwerem Diebstahl zu verantworten haben.
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