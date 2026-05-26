Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Messel: Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Messel (ots)

Der Brand in einem Schützenverein hat am Samstagnachmittag (23.5.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen.

Gegen 12.15 Uhr wurde die Rettungsleitstelle über ein Feuer in der Straße "Außerhalb" informiert. Der Brand konnte durch die Feuerwehr zügig im Bereich eines Geschossfangs lokalisiert und unter Kontrolle gebracht werden. Ersten Ermittlungen zufolge verursachte der unachtsame Umgang mit einem Schweißbrenner den Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr entfernten rechtzeitig mögliche Gefahrstoffe aus den Räumlichkeiten, sodass keine Explosionsgefahr mehr bestand. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach ersten Schätzungen verursachte der Brand einen Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Ermittlungen dauern an.

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