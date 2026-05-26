Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zigarettenautomat aufgebrochen/Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle hatten es auf einen Zigarettenautomaten in der Tiergartentraße abgesehen. Bemerkt wurde die Tat am Montagmittag (25.05.). Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter den Automaten gewaltsam auf und ließen anschließend darin befindliche Zigaretten und das Geld mitgehen. Am Zigarettenautomat verursachten die Unbekannten nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 1000 Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06252/706-0 Kontakt aufzunehmen.

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