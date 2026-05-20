Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mainz-Marienborn (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag gelangen ein oder mehrere unbekannte Täter in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Mainz-Marienborn "In den Neun Morgen". Dort öffneten der oder die Täter mit einem Werkzeug eine Wohnungstüre und entwendeten Bargeld aus der Wohnung, während der Anwohner schlief.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon:06131/65-31164 E-Mail: beratungszentrum.mainz@polizei.rlp.de

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