Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung am Rheinufer - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am Dienstagabend, 19.05.2026, kam es gegen 22:20 Uhr am Rheinufer in der Mainzer Innenstadt zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 27-jährigen Frau.

Laut Angaben der Geschädigten sei diese von einer bislang unbekannten Frau ohne erkennbaren Anlass belästigt und anschließend an den Haaren gezogen worden. Sie stürzte daraufhin zu Boden und klagte anschließend über Schmerzen im Kopfbereich.

Die unbekannte Frau fuhr im Anschluss mit einem Fahrrad davon.

Es liegt folgende Personenbeschreibung vor: 40 bis 50 Jahre alt, dunkle Hose und weiße Jacke.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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