Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unbekannter schlägt 31-Jährigem mit Regenschirm ins Gesicht

Mainz-Neustadt (ots)

Am Montagvormittag kam es gegen 11:00 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Moltkestraße in der Mainzer Neustadt.

Ein 31-jähriger Mainzer war zu Fuß in der Moltkestraße unterwegs, als ihm plötzlich eine bislang unbekannte männliche Person mit einem Regenschirm ins Gesicht schlug. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig in Richtung Kreyßigstraße.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 25-30 Jahre alt, ca. 175cm groß, helle Haare, dunkle Jacke.

Der 31-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinsichen Versorgung in ein Mainzer Krankenhaus gerbracht.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Beschuldigte nicht mehr angetroffen werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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