Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Diebstahl einer KTM Duke 125 und eines Toyota Auris

Mainz (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es im Mainzer Stadtgebiet zu zwei Fahrzeugdiebstählen. In beiden Fällen fehlt von den Fahrzeugen und den Tätern bislang jede Spur.

Mainz-Weisenau: KTM Duke 125 entwendet

Am Montagnachmittag (18.05.2026) musste eine Motorradbesitzerin feststellen, dass ihre 125er KTM Duke entwendet wurde. Sie hatte das Leichtkraftrad am Sonntagabend vor einem Anwesen im Bereich der Göttelmannstraße (Weisenau) geparkt. Ermittlungen bei den Mainzer Abschleppdiensten sowie dem Verkehrsüberwachungsamt verliefen negativ - ein behördliches Abschleppen kann somit ausgeschlossen werden.

Mainz-Hechtsheim: Silberner Toyota Auris gestohlen Ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag, im Zeitraum zwischen 23:30 Uhr und 06:55 Uhr, kam es in Mainz-Hechtsheim zum Diebstahl eines silberfarbenen Toyota Auris. Das Fahrzeug war im Bereich "Großberg" abgestellt.

In beiden Fällen haben die Täter nach bisherigen Erkenntnissen keine Spuren am Tatort hinterlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen gesucht:

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen in Weisenau oder Hechtsheim gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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