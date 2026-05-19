Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auseinandersetzung in der Zanggasse - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am Montag, 18.05.2026, gegen 18:15 Uhr, wurde ein 27-jähriger Mann in der Zanggasse in Mainz von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen boten die Täter dem Geschädigten zunächst Drogen an. Nachdem dieser ablehnte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 27-Jährige unter anderem einen Cut unterhalb des rechten Auges erlitt. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Kaiserstraße.

Die beiden männlichen Täter wurden wie folgt beschrieben: 1. ca. 170 cm groß, weißer Jogginganzug 2. ca. 160-165 cm groß, roter Vollbart, schwarze Jogginghose

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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