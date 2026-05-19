Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchte Einbrüche in Gewerbebetriebe - Zeugen gesucht

Mainz-Ebersheim / Stadecken-Elsheim (ots)

Am 17.05.2026 sowie am 18.05.2026 kam es in Mainz-Ebersheim und Stadecken-Elsheim zu versuchten Einbrüchen in Gewerbeobjekte.

In Mainz-Ebersheim brachen bislang unbekannte Täter das Türschloss einer Lagerhalle auf und verschafften sich dadurch unberechtigt Zutritt zu dem Gebäude. Anschließend betraten sie die Büroräumlichkeiten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet.

In Stadecken-Elsheim wurden an der Eingangstür eines Gewerbebetriebes frische Hebelmarken festgestellt. Den Tätern gelang es jedoch nicht, in das Objekt einzudringen.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell