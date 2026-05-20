Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperliche Auseinandersetzung nach Streit um angeleinten Hund in Mainz

Mainz (ots)

Am Dienstag, 19.05.2026, gegen 19:40 Uhr kam es in der Großen Bleiche in der Mainzer Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 35-jähriger Mann meldete der Polizei, von drei Personen körperlich angegriffen worden zu sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es zuvor zu einem Streit zwischen dem 35-Jährigen und einem Paar gekommen, das mit einem Hund unterwegs war. Hintergrund soll die Aufforderung des 35-Jährigen gewesen sein, den Hund enger an der Leine zu führen. Im weiteren Verlauf eskalierte die Situation und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In diese war vonseiten der Hundehalter noch eine weitere männliche Person involviert.

Die eingesetzten Polizeikräfte konnten alle Beteiligten, die 35, 43 und 51 Jahre alten Männer sowie die 45-jährige Frau im Nahbereich antreffen.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Abläufen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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