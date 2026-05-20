Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer in Mainz-Gonsenheim

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 16:00 Uhr in Mainz-Gonsenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Autofahrer die K18 aus Richtung der A643 kommend in Fahrtrichtung Mainz-Gonsenheim. An der Kreuzung zur Straße "An der Krimm" beabsichtigte der Fahrer, nach rechts abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein Fahrradfahrer den dort verlaufenden Radweg und wollte die Straße ordnungsgemäß auf dem dafür vorgesehenen Radweg queren.

Beim Abbiegevorgang kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrradfahrer. Der Radfahrer erlitt hierbei eine leichte Verletzung am Fuß. Er wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Am beteiligten Fahrzeug entstand Sachschaden.

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