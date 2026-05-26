Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrfamilienhaus im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Freitag (15.5.), 17.30 Uhr, und Samstag (23.5.), 12.30 Uhr, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bessunger Straße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen durch eine Tür Zugang in die Wohnung. Im Innern durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuteten unter anderem Bargeld sowie Schmuck. Im Anschluss suchten sie unerkannt in unbekannte Richtung das Weite.

Wer hat etwas Verdächtiges im Tatzeitraum beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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