Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Verkehrskontrolle - Unter Alkoholeinwirkung am Steuer, kein Führerschein und ohne Versicherung

Kelsterbach (ots)

Nach einer Verkehrskontrolle der Polizeistation Kelsterbach in der Nacht zum Sonntag (24.05.) in der Frankfurter Straße, müssen sich mehrere Fahrer nun in verschiedenen Ermittlungsverfahren verantworten.

Neben der Ahndung diverser Ordnungswidrigkeiten, unter anderem wegen abgelaufener Hauptuntersuchung sowie Gurtverstößen, wurde auch ein 50-jähriger Autofahrer gestoppt, dessen Gefährt über keinen Versicherungssschutz mehr verfügte. Sein Fahrzeug wurde daraufhin an Ort und Stelle entstempelt. Die Polizei erstattete Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Kurz nach 1.00 Uhr geriet ein 47 Jahre alter Wagenlenker in die Kontrollstelle, bei dem anschließend ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,3 Promille anzeigte. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Im Rahmen der weiteren Kontrollmaßnahmen stoppten die Ordnungshüter gegen 03.15 Uhr einen 31-jährigen Autofahrer. Der Mann wies sich mittels Ausweisdokumenten sowie eines Führerscheins aus, welche auf eine andere Person ausgestellt waren. Er versuchte so die Polizisten über seine tatsächliche Identität zu täuschen, weil er gar keine Fahrerlaubnis besaß. Der 31-Jährige wurde anschließend zwecks Identitätsfeststellung und erkennungsdienstlicher Behandlung vorläufig festgenommen und musste zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

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