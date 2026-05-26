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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Trickdiebe erbeuten Halskette
Polizei warnt

Pfungstadt (ots)

Einer 60-jährigen Pfungstädterin wurde am Samstagabend (23.5.) mit einem Trick die Halskette gestohlen. Der Vorfall ereignete sich gegen 21 Uhr in der Frankensteiner Straße. Die Frau war dort zu Fuß unterwegs und wurde von einem Mann und einer Frau in ein Gespräch verwickelt. Unter dem Vorwand ihr zwei Ketten schenken zu wollen, nahmen die bislang unbekannten Kriminellen die von der 60-Jährigen am Hals getragenen Kette an sich. Kurz darauf suchten die Unbekannten mit einem weißen Audi älteren Modelles vom Ort des Geschehens in unbekannte Richtung das Weite.

Der Unbekannte soll zwischen 30 und 40 Jahren alt und athletischer Statur sein. Er soll einen Dreitagebart und schwarze halblange Haare getragen haben. Zum Tatzeitpunkt soll er mit einem weißen T-Shirt bekleidet gewesen sein. Seine Begleiterin soll zwischen 20 und 30 Jahren und schlanker Statur gewesen sein. Sie trug ein Kopftuch mit einem Blumenmuster.

Die Kripo in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Aufgrund dieses Vorfalls warnt die Polizei:

Achten Sie besonders bei unerwarteten Annäherungen auf Ihre Wertsachen und lassen Sie sich nicht ablenken. Vertrauen Sie nicht jedem: Seien Sie vorsichtig bei fremden Personen, die ungewöhnliche Annäherungsversuche unternehmen, etwa durch plötzliche Umarmungen oder Geschenke.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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