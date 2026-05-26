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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Wohnung
Kripo ermittelt

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Montag (25.5.) zwischen 13.30 und 16.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Liebigstraße ein. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang ins Haus. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob die Unbekannten bei ihrer Tat etwas erbeutet haben bedarf weiterer Ermittlungen. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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