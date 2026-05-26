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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus/Zwei Bewohner vorsorglich im Krankenhaus

Viernheim (ots)

Kurz vor 10.30 Uhr am Dienstagvormittag (26.05.) wurde der Rettungsleitstelle der Brand in einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in der Wilhelm-Leuschner-Straße gemeldet.

Zwei der Hausbewohner, die über das verrauchte Treppenhaus das Gebäude verließen und Rauchgas einatmeten, kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die betroffene Wohnung ist nach dem Brand und den Löscharbeiten aktuell nicht mehr bewohnbar. Alle anderen Hausbewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten und Lüftung der Räume wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Nach erster Schätzung dürfte bei dem Feuer ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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