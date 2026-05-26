Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Zu viele unzulässige Umbauten - Pontiac aus dem Verkehr gezogen

Höchst (ots)

Auch wenn die Polizei Engagement, Ideenreichtum, fachmännische Umsetzung und Detailgenauigkeit definitiv zu würdigen wusste, war am Sonntag (24.05.) anlässlich des Tuning-Treffens "Cars meets City" in der Höchster Ortsmitte die Fahrt für den Besitzer eines Pontiacs beendet. Auch ein toller Umbau muss schlussendlich der Verkehrssicherheit genügen und dem technischen Reglement für den öffentlichen Straßenverkehr entsprechen.

Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen führten um das Event entsprechende Verkehrskontrollen mit Zielrichtung auf bauliche Veränderungen durch. Am Vormittag zog ein schwarzer Pontiac Firebird Trans die Aufmerksamkeit der Verkehrsexperten auf sich, der mit rotem Lauflicht an der Fahrzeugfront die Erbacher Straße befuhr. Das aus dem Jahre 1986 stammende Fahrzeug war optisch wie der "K.I.T.T." aus der 80er-Jahre Kultserie "Knight Rider" mit David Hasselhoff umgebaut. Der 46-jährige Fahrer aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg hatte mit viel Liebe zum Detail die Idee umgesetzt. Allerdings wurde den Ordnungshütern bereits beim Herantreten an das Fahrzeug, als sie vom Auto mit original Serienstimme und den Worten "Das war's dann wohl für heute..." begrüßt wurden, klar, dass sich dieser Satz im weiteren Verlauf der Kontrolle vermutlich bewahrheiten sollte.

Im Rahmen der technischen Überprüfung konnten neben mehreren Verstößen an der Beleuchtungsanlage auch festgestellt werden, dass das sprechende Auto offensichtlich mit einer Nebelanlage ausgestattet war sowie vom Heck aus Harpunenpfeile verschießen konnte. Das Armaturenbrett glich mit seiner Vielzahl an beleuchteten Knöpfen und Anzeigen eher dem Cockpit eines Airbus. Auch das Lenkrad war durch ein flugzeugähnliches Steuerhorn ersetzt worden. Alles um dem originalen Filmauto möglichst nahe zu kommen, wie der Besitzer berichtete.

Weil die Betriebserlaubnis in Folge der unzulässigen Umbauten erloschen war, musste das Fahrzeug zum Zwecke einer Begutachtung durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen von der Polizei mit einem "weinenden Auge" leider sichergestellt werden. Den Besitzer erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell