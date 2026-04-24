Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Zoll erleben - Ein Blick hinter die Kulissen beim Berufsinformationstag des Hauptzollamtes Gießen

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Gießen (ots)

Wie sieht ein Alltag beim Zoll wirklich aus? Wer das hautnah erleben will, bekommt die Gelegenheit dazu: Am Samstag den 09.05.2026 öffnet das Hauptzollamt Gießen in der Zeit von 10:00 bis 14:00 Uhr seine Türen für alle, die neugierig auf eine Karriere beim Zoll sind. Egal ob Ausbildung oder duales Studium - an diesem Tag geht es nicht nur um trockene Infos, sondern ums Ausprobieren, Fragen stellen und ein Gefühl dafür bekommen, was zu einem passt. Zöllnerinnen und Zöllner aus verschiedenen Bereichen nehmen sich Zeit, erzählen aus ihrem Alltag und zeigen, was ihren Job beim Zoll so besonders macht. Außerdem wird einiges geboten - von ungewöhnlichen Exponaten aus dem Bereich Artenschutz, über spannende Einblicke in das Thema Eigensicherung bis hin zum Einsatz eines Zollhundes, der sein Können unter Beweis stellt. "Wir wollen zeigen, wie vielseitig und lebendig der Zoll wirklich ist - und dass hinter dem Beruf mehr steckt, als Koffer zu kontrollieren", so die Pressesprecherin des Hauptzollamtes Gießen Stephanie Auerswald. Auch Auszubildende und Studierende sind vor Ort und berichten aus ihrem Alltag - was sie überrascht hat und warum sie sich wieder für den Zoll entscheiden würden. Auf dem Gelände "An der Kaserne" laden verschieden Themenstände dazu ein, selbst aktiv zu werden und die unterschiedlichen Arbeitsbereiche kennenzulernen. "Wir freuen uns über jeden, der ein Teil unseres Teams werden möchte", so Auerswald weiter.

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