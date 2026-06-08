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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Gefährliche Körperverletzung mit Messer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 07.06.2026, gegen 03:00 Uhr, kam es in der Stefan-Meier-Straße beim dortigen "Treffpunkt Mitte" in Freiburg zu einer Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf setzte eine bislang unbekannte männliche Person ein Messer gegen ihren Kontrahenten ein und verletzte diesen schwer.

Der 29-jährige Geschädigte wurde durch den Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tathergang beziehungsweise zum Tatverdächtigen geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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