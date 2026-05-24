Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK Greiz) Gefährliche Körperverletzung in Greiz (0126993/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitagabend, den 22.05.2026, kam es auf dem LIDL Parkplatz in Greiz in der August-Bebel-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei war der Auslöser eine verbale Streitigkeit zwischen einem 45-jährigen Mann und einer 49-Jährigen. Infolge dessen kam es zu einer Rangelei, wobei die männliche Person die weibliche zu Boden drückte. Im Anschluss griff die Frau zu seiner Glasflasche und schlug in Richtung des Mannes, welcher jedoch nicht getroffen wurde. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen durch die Tathandlung. Beide Personen waren zudem stark alkoholisiert, wobei Atemalkoholtests durchgeführt wurden, welche 2,78 Promille (Täter) und 1,99 Promille (Täterin) ergaben. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung im Versuch eingeleitet. Zudem wurden beiden Personen ein Platzverweis ausgesprochen. <PH>

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