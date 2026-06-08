Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Korrekturmeldung zu: Kenzingen: Wohnmobil ausgebrannt - Polizei geht von Brandstiftung aus - Zeugen gesucht hier: Brandursache unbekannt

Freiburg (ots)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist die genaue Brandursache unbekannt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Ein technischer Defekt, aber auch eine vorsätzliche Brandstiftung scheint nicht ausgeschlossen zu sein.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Tathergang geben können, sich zu melden.

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POL-FR: Kenzingen: Wohnmobil ausgebrannt - Polizei geht von Brandstiftung aus - Zeugen gesucht

Freiburg Am Samstagabend, 06.06.2026, gegen 20:15 Uhr, geriet in der Freiburger Straße in Kenzingen ein abgestelltes Wohnmobil in Brand. Trotz des schnellen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr Kenzingen brannte das Fahrzeug vollständig aus.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nach derzeitigem Stand der ermittlungen ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen (Tel.: 07641-582-0) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Tathergang geben können, sich zu melden.

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