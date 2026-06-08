Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Festnahme von Taschendieben auf dem Ihringer Weinfest

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 06.06.2026 um 16:25 Uhr, wurden auf dem Ihringer Weinfest zwei Taschendiebe auf frischer Tat festgenommen.

Die beiden Personen hatten auf dem Rathausplatz versucht, einer Dame Geld aus ihrer Handtasche zu entwenden. Die Geschädigte bemerkte dies, woraufhin sich die Täter von der Örtlichkeit entfernten. Durch einen aufmerksamen Bürger wurden die beiden Personen verfolgt und an die hinzugezogene Streife herangeführt, welche die Personen vor Ort vorläufig festnahmen.

Bei einem der mutmaßlichen Täter konnten 1000 Euro Bargeld aufgefunden werden, welches möglicherwiese aus anderen Taten stammt, die der Polizei noch nicht bekannt geworden sind.

Die beiden Personen haben kurze dunkle Haare und führten einen Strohhut sowie einen Gehstock mit sich.

Das Polizeirevier Breisach (Tel.: 07667-9117-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und mögliche Geschädigte, die im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf weitere Taten geben können.

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