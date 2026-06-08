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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Freiburg (ots)

Am Sonntag, den 07.06.2026 um 02:06 Uhr, kam ein Pkw auf der Kreisstraße von Ihringen in Richtung Gündlingen in einer S-Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Drei der Insassen waren trotz des stark beschädigten Fahrzeugs nur leicht verletzt. Ein Mitfahrer erlitt eine Schulterfraktur, mutmaßlich weil er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Der Fahrer war nach aktuellem Kenntnisstand nicht alkoholisiert. Das DRK, die Freiwillige Feuerwehr Ihringen sowie die Polizei Breisach waren mit starken Kräften vor Ort.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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