Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Unbekannte entwenden Gartengeräte von Gartengrundstücken - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntag, 31.05.2026, und Samstag, 06.06.2026, aus einer Gartenhütte in der Griesäckerstraße in Gundelfingen mehrere Gartengeräte im Wert von mehreren hundert Euro. Auf dem Nachbargrundstück wurde darüber hinaus eine Gartenhütte aufgehebelt und aus dieser vermutlich ein Motor-Rasenmäher entwendet.

Die betreffenden Gartengrundstücke befinden sich auf der Verlängerung der Griesäckerstraße bzw. des dortigen Feldweges in Gundelfingen. Es ist anzunehmen, dass die Täter für den Abtransport des Diebesgutes einen Pkw oder Transporter genutzt haben.

Der Polizeiposten Gundelfingen bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0761 5036590 zu melden. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord (0761/882-4221) rund um die Uhr entgegen.

oec

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