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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Märgen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen St. Märgen und St. Peter am Samstag, 06.06.2026, wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 63-Jährige die L127 in Richtung St. Peter, als er gegen 14 Uhr in einer Kurve alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Motorrad verlor und nach rechts von der Straße abkam. Er verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden.

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Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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