Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Beschädigter Skoda - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte parkten am Samstag, 06.06.2026 einen beschädigten Skoda Fabia in der Straße "An der Wiese". Aufgrund eines gegen 02.00 Uhr ausgelösten E-calls des Pkws und den am Fahrzeug ersichtlichen Schäden kann davon ausgegangen werden, dass der Fahrzeugführer zuvor einen Unfall hatte. Der Sachschaden am Skoda beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die genaue Unfallörtlichkeit, sowie die Insassen des Pkws sind bislang unbekannt. Das Polizeirevier Schopfheim 07622/666980) sucht Zeugen, die Hinweise zur Unfallörtlichkeit oder der fahrenden Person geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/ce

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell