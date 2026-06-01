Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Gartenhütte aufgebrochen - Sachbeschädigung - Unfalllfucht - Männer geraten in Streit - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen/Wasseralfingen: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Freitag ein 85 Jahre alter Pedelec-Fahrer in der Karl-Keßler-Straße zu. Der Mann befuhr gegen 14 Uhr den Fußgänger- und Radweg von der Karl-Keßler-Straße in Richtung Propsteistraße. Vermutlich aus Unachtsamkeit kollidierte er hierbei mit einem, am Ausgang der Unterführung angebrachten Metallpoller. Infolgedessen stürzte der 85-Jährige und verletzte sich schwer. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 450 Euro.

Aalen/Waldhausen: Unfallflucht

Am Samstag streifte zwischen 18 Uhr und 19 Uhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer in der Albstraße einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Eine 20-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Samstag, gegen 21:45 Uhr, die Julius-Bausch-Straße. Als sie von dem linken auf den rechten Fahrsteifen wechselte, kollidierte sie mit einem dort befindlichen Opel einer 50-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Aalen/Dewangen: PKW contra Motorrad

Am Freitag befuhr ein 57-jähriger Hyundai-Fahrer die Straße Stollenwiesen und beabsichtigte nach links in die Leintalstraße einzufahren. Hierbei übersah er einen von links kommenden 46-jährigen Krad-Lenker und kollidierte mit diesem. Der 46-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Ellwangen: Flächenbrand

Gegen 14:20 Uhr wurde am Sonntag eine Rauchentwicklung in einem Wald vor Buchhausen gemeldet. Vor Ort konnte ein kleiner Flächenbrand festgestellt und durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Feuerwehr Ellwangen war mit 20 Einsatzkräften vor Ort.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

An einem VW, der zwischen Samstagabend, 23 Uhr und Sonntagnachmittag, 15:30 Uhr, in einer Hofeinfahrt in der Donzdorfer Straße geparkt war, wurde mit einem Stein die Heckscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Eine Skulptur mit dem Namen "Sitzendes Mädchen", die auf dem Skulpturenweg in der Einhornstraße, Ecke Straßdorfer Straße, aufgestellt war, wurde zwischen Freitagmorgen, 5:30 Uhr und Samstagmorgen, 6 Uhr, zerstört. Die Skulptur zerbrach hierbei in drei Teile. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Mutlangen: Radfahrer stürzt

Am Freitag um kurz vor 18Uhr befuhr ein 57-jähriger Pedelec-Lenker die Hahnenbergstraße. Hierbei erkannte der Radfahrer einen 58-Jährigen der mit seinem PKW gerade im Begriff war rückwärts auszuparken. Der Radfahrer erschrak und bremste sein Fahrrad stark ab. Hierbei stürzte er über sein Lenkrad und verletzte sich leicht. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Zu einem Zusammenstoß mit dem PKW kam es nicht.

Böbingen: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Freitag gegen 18:40 Uhr befuhr ein 64-Jähriger die Parallelstraße zur B29. Auf Höhe des Verteilers Iggingen kam der Fahrer vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dortige Leitplanke auf. Dort blieb der PKW hängen. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde daraufhin beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet.

Mögglingen: Gartenhütte aufgebrochen

Am Sonntagmorgen gegen 10:15 Uhr wurde festgestellt, dass eine Gartenhütte im Alemannenring aufgebrochen wurde. Aus der Hütte wurden anschließend fünf Fahrräder entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Räder nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Bartholomä: Männer geraten in Streit

Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr stritten sich drei Männer im Bereich der Heubacher Straße. Im weiteren Verlauf schlug ein 23-Jähriger und sein bislang unbekannter Begleiter mit Fäusten auf einen 38-jährigen Bekannten ein. Die eintreffenden Polizeibeamten stellten fest, dass die beiden Männer unter Alkoholeinfluss standen. Der unbekannte Beteiligte konnte durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 zu melden.

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